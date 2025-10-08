ذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاربة الجريمة في مدينة شيكاغو أربكت زملاء ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

وكان من المقرر أن يسافر زملاء لاعب إنتر ميامي في المنتخب الأرجنتيني، نهاية هذا الأسبوع، إلى شيكاغو للعب مباراة ودية ضد بورتوريكو على أرضية ملعب "سولغر فيلد".

ولكن أوامر ترامب باعتقال عمده مدينة شيكاغو براندن جونسون، بعد اعتراضه على نشر الجيش في المدينة بعد إعلان أحد زعماء عصابة "لاتين كينغز" مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقتل أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، أدت إلى تغيير مكان وموعد المباراة.

وبعد التصعيد الأمني، قررت السلطات في شيكاغو إلغاء المباراة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وبعد صدور القرار، سارع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإيجاد مكان وموعد آخر للمباراة، ومن المرتقب أن تقام في ملعب تشيس ستاديوم بميامي الثلاثاء المقبل.

وقبل لقاء بورتوريكو، ستواجه الأرجنتين فنزويلا في مباراة ودية أخرى في ملعب "هارد روك ستاديوم" بميامي، بعد غد الجمعة.