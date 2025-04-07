في إطار مكافحتها الإرهاب، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً كانوا يعدون لهجوم إرهابي في فرنسا

رسالة لداعش

فيما كشفت المعلومات أن الشبان الذين، كانوا يصنعون سترة ناسفة، أرادوا تقليد منفذي هجوم باتاكلان الانتحاريين الذي وقع في 13 نوفمبر 2015، حسب ما نقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

كما أشارت إلى أن أهدافهم كانت بشكل خاص الجالية اليهودية أو إحدى مؤسسات الدولة.

بايعوا داعش

وأكدت ضبط رسالة تبايع تنظيم داعش ووثائق تشرح كيفية صناعة المتفجرات وتهديدات موجهة لأهداف أخرى غير واضحة.

بدورها، أفادت مصادر أمنية، بأن لواء التدخل السريع المؤلف من عناصر النخبة في الشرطة الفرنسية ألقى القبض على الشبان الثلاثة بعد وشاية من أحد أقاربهم، يوم الأربعاء الماضي.

محاربة الإرهاب

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت سابقاً القاء القبض على عدة مجموعات في إطار مكافحة الإرهاب

ففي منتصف آذار الماضي، شهدت البلاد توجيه الاتهام إلى فتى في الـ17 من عمره، بعدما أوقف في منطقة أوت سون (وسط-شرق فرنسا)، للاشتباه في تخطيطه لعمل عنيف خلال شهر رمضان.

وفي حادثة منفصلة بتاريخ 26 شباط/فبراير، وجه الاتهام إلى مهاجر مريض، وفق تصريح وزير الداخلية برونو ريتايو، بتنفيذ جريمة قتل إرهابية في مدينة مولوز (شرق)، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين بجروح.