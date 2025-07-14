Jul 14, 2025 4:27 PMClock
رياضة
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خسارة ثانية لسلة السيدات أمام أوستراليا في بطولة آسيا

عانى منتخب السيدات في كرة السلة خسارته الثانية امام أوستراليا المصنفة ثانية عالميا 34 - 113، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم في بطولة آسيا للمستوى "أ" في مدينة شنزن الصينية، والتي تستمر حتى 20 تموز.

واراح المدرب بول كافتر غالبية اللاعبات الاساسيات في التشكيلة، للمباراة الثالثة الاخيرة في الدور الاول للمجموعة الثانية أمام الفيليبين الثامنة والنصف قبل ظهر الاربعاء 16 تموز.

وكانت نور لبان افضل مسجلة للبنان ب11 نقطة.

ويتطلع منتخبنا الى الحفاظ على موقعه في المستوى "أ"، كما فعل منذ عامين في أوستراليا، بتفادي الحلول في المركز الثامن الاخير.

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