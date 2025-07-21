طلال عيد

المركزيةـ اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس ان المحطات تستقبل السيارات التي تملأ خزاناتها بانتظار تعديل الغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية والذي ادى الى توقف شركات استيراد المحروقات عن تسليم المحروقات الى المحطات .

واعلن ان محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدَّر بمليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات، وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة ان يمهل المحطات يومين اضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد .

واكد براكس ان العمل في محطات المحروقات يجري طبيعياً بانتظار حل مسألة البيانات بين وزارة المالية والجمارك وشركات استيراد المحروقات .

وأشارت معلومات الى أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيّ البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.

شماس: من جهته، اعلن رئيس تجمع شركات مستوردي المحروقات مارون شماس ان الشركات تنتظر تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.