استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه في المديرية العامة، النائب شربل مارون.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة بأن "اللقاء بحث في شؤون عامة تتعلق بعمل الدفاع المدني والمهام الإنسانية التي يضطلع بها على امتداد الأراضي اللبنانية. كما تم التداول في سبل دعم قدرات العناصر وتعزيز جهوزيتهم خدمة للمواطنين في مختلف المناطق".

واستقبل خريش، وفدا من بلدية الغبيري، ضم: رئيس البلدية أحمد الخنسا، مدير المكتب محمد علي خنسا، والمدير الإداري يوسف عرابي.

وخلال اللقاء، تناول البحث سبل تعزيز التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلدية الغبيري في مجالات السلامة العامة والاستجابة للطوارئ، بما ينعكس إيجابا على أمن المواطنين وسلامتهم.