وضع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت سقفًا زمنيًا قريبًا لختم التحقيق في قضية 4 آب، وهو قد التقى أمس النائبَ العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه، وتم التباحث في سبل مواكبة النيابة العامة للإجراءات التي سيتخذها القاضي طارق البيطار في الأسابيع المقبلة.

وبعد أن حدد مهلة معقولة لتسلّمه الأجوبة على الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى دول عربية وأجنبية، علمت “نداء الوطن” أن البيطار لا ينوي ربط ختم الملف بالحصول على تلك الأجوبة.

ويأتي ذلك في ظل معلومات عن نقاش بين الجانبين حول سبل وآلية إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وطريقة تسلُّم آلاف البيانات والمستندات التي يُفترض أن يطّلع عليها النائب العام التمييزي شخصيًا، ويُبدي بشأنها مطالعته، التي قد تستغرق أشهرًا، قبل تسجيل ملاحظاته وإعادة الملف إلى المحقق العدلي لإصدار قراره الاتهامي.

المصدر: نداء الوطن