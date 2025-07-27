رالف يزبك وهبة

المركزية- تختتم اليوم كأس بيروت العربية في كرة السلة في مباراة تجمع كلاً من منتخبي مصر ولبنان عند الساعة التاسعة مساء.

وكان منتخب لبنان قد فاز في المباراة السابقة امام سوريا بنتيجة 79-69، أي بفارق عشر نقاط، وهو يسعى لإكمال سلسلة انتصاراته بالفوز على منتخب مصر أحد أقوى المنتخبات الإفريقية الذي هو بدوره يتحضر للمشاركة في كأس افريقيا في شهر آب المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة منتخب الأرز في مجمع نهاد نوفل في الزوق على حضور كبير من جانب الجمهور اللبناني الذي كان موجوداً في المباريات السابقة بشكل لا بأس به، بالرغم من أن هذه الدورة هي ودية وتحضيرية في اطار إستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا في جدة في السعودية، والتي تنطلق في 5 آب المقبل، علماً أن منتخب لبنان وقع في مجموعة صعبة فيها كل من استراليا، قطر وكوريا الجنوبية.