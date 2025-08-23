حذر مدير الذكاء الاصطناعي في شركة "مايكروسوفت" من أن الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى الإصابة بما سماه "ذهان الذكاء الاصطناعي".

وأوضح مدير الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت، مصطفى سليمان، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن روبوتات الدردشة واعية وقادرة على منحهم قوة خارقة.

وكتب سليمان في سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" أن "التقارير عن الأوهام المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي آخذة في التزايد"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "لا تقتصر على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي عقلي".

ورغم أن مصطلح "ذهان الذكاء الاصطناعي" ليس مصطلحا معترفا به، إلا أنه يستعمل لوصف الحالات التي يفقد فيها الأشخاص ارتباطهم بالواقع بسبب تعلقهم المفرط بروبوتات المحادثة مثل "تشات جي بي تي" أو "كوريك".

إذ يقتنع بعضهم بأن هذه الأنظمة لديها مشاعر ونوايا، بينما يعتقد آخرون أنهم اكتشفوا ميزات خفية، أو اكتسبوا قدرات استثنائية.

وأوضح سليمان أن الذكاء الاصطناعي يمتلك "وعيا ظاهريا" ناتجا عن محاكاة الأنظمة لمؤشرات الوعي، ما يجعل المستخدمين يعتقدون أنه يفكر مثلهم.

وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وعي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، لكن أغلب الناس يعتقدون عكس ذلك.

وجاءت هذه التحذيرات بعد أن شاركت شخصيات بارزة في المجال تجاربها غير المألوفة مع روبوتات المحادثة.

فقد قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" إن محادثته مع روبوتات الدردشة دفعته إلى التوصل لاختراق في الفيزياء الكيميائية.

بينما قال رجل اسكتلندي لشبكة "بي بي سي" إنه على وشك الحصول على تعويض بملايين الجنيهات، بعد أن أقنعه "تشات جي بي تي"، ودعمه في قضية فصله التعسفي.

كما أن بعض المستخدمين نسجوا علاقات عاطفية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي الولايات المتحدة، توفي رجل يبلغ من العمر 76 سنة، بعد سقوطه أثناء سفره لمقابلة "الأخت الكبرى بيلي"، من دون أن يدرك أن تلك المرأة التي كان يحادثها مجرد روبوت محادثة تابع لشركة "ميتا".

وشبهت الدكتورة سوزان شيلمردين الاستخدام المفرط لروبوتات الدردشة بالأطعمة السريعة وفائقة المعالجة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار القدرات العقلية وتسطيحها.