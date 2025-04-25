ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن سؤالا مهما يشغل بال كثيرين بشأن التقاليد والطقوس التي يتم اتباعها بعد وفاة البابا فرنسيس، وهو مصير "خاتم الصياد".



وتابعت المجلة أن خاتم الصياد المعروف أيضا باسم "الخاتم البسكاتوري" هو رمز أيقوني للبابوية، ويحمل نقشا لسمكة، تكريما للقديس بطرس الصياد.

وليس الخاتم مجرد قطعة زينة، فإضافة إلى أنه يُستخدم لختم الوثائق الرسمية، فهو يمثل قضية الإيمان بتسلسل روحي غير منقطع يربط بين كل بابا وإرث القديس بطرس. ويُعد رمزا ملموسا للسلطة الدائمة والاستمرارية في الكنيسة الكاثوليكية.

وقالت نيوزويك إن خاتم الصياد يُصنع تقليديا من الذهب، لكن الخاتم الذي قُدِّم للبابا فرنسيس صُنع من الفضة المطلية بالذهب، حيث اشتهر البابا الراحل بالتواضع، وصممه صائغ الذهب إنريكو مانفريني.

ومقارنة بالبابا السابق بنديكتوس، تقول المجلة إن خاتمه كان قد استُوحي من لوحة لمايكل أنجلو. وقد تمت مراجعة أكثر من 200 رسم قبل اختيار التصميم النهائي. وصُنع الخاتم من 35 غراما من الذهب الخالص، واستغرق إنجازه أكثر من أسبوعين من العمل بمعدل 15 ساعة يوميا من قبل 8 حرفيين مهرة.

وتؤكد نيوزويك أنه وفقا للتقاليد، يُدمر خاتم الصياد غالبا بإذابته بعد وفاة البابا.

ويهدف هذا الفعل المتعمد إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما منع أي إمكانية لسوء استخدام الخاتم أو نسخه، مما قد يؤدي إلى ادعاءات زائفة بالسلطة البابوية، وثانيهما أن تدمير الخاتم يرمز إلى النهاية الحاسمة لسلطة البابا المتوفى، وأنه لا يمكن نقلها، مما يمهّد الطريق لانتخاب بابا جديد.