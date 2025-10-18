Oct 18, 2025 6:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس تقول إن تصريحات عضو مكتبها السياسي محمد نزال بشأن سلاح الحركة ومستقبلها في غزة مجتزأة من سياقها وغير دقيقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o