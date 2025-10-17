تعهدت حركة حماس تسليم إسرائيل جميع جثث الرهائن التي لا تزال في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، مع إقرارها بصعوبة البحث عن رفات مدفونة تحت الأنقاض وداخل أنفاق.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تحذيرا الى حماس، وخصوصا بعدما عززت حضورها في غزة منذ توقف المعارك في العاشر من تشرين الاول وتبنت الثلاثاء في مقطع مصور إعدام اشخاص اعتبرتهم “عملاء” لاسرائيل.

وأكد ترامب أنه “إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم”.

ولاحقا، أكّدت حماس “التزامها” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و”حرصها” على تسليم إسرائيل سائر جثامين الرهائن المتبقية في القطاع المدمّر.