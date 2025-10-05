أكدت حركة حماس حرصها على البدء فورا في عملية ​تبادل الأسرى​، مع استعداد الطرفين لعقد مباحثات غير مباشرة الاثنين في مصر إثر موافقة الحركة على الإفراج عن الاسرى في غزة ضمن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

واوضح قيادي بارز في حماس الأحد طالبا عدم ذكر اسمه، إن الحركة “حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية”. وأضاف: “يتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس ترامب. إذا كان لديه نوايا في الوصول لاتفاق، فحماس جاهزة”.

وذكر مسؤول آخر أن المباحثات ستعقد في شرم الشيخ، ومن المقرر أن يصل إليها مفاوضو الحركة الأحد من الدوحة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن المباحثات ستبدأ الاثنين.