أعلنت السلطات الفرنسية عن عزل مارين لوبان زعيمة حزب “التجمع الوطني” من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه، بموجب حكم قضائي صدر بتنحيتها.

ويمنع الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي لوبان من الترشح لمنصب عام ويدخل حيّز التنفيذ على الفور.

وبموجب القانون الفرنسي، لا ينطبق هذا على التفويضات الوطنية، وبالتالي ستحتفظ لوبان بمقعدها في الجمعية الوطنية حتى الانتخابات المقبلة، ولكنها لم تعدّ تتمتع بالحقّ في تولي مناصب اختيارية أخرى.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيان صادر عن المحافظة قولها إن “محافظة با دو كاليه تستكمل إجراءات استبعاد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية”.