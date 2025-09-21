تكشف مجلة "فرانس فوتبول"، النقاب، الإثنين، على مسرح دو شاتليه عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2025.

ويتنافس 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن يبدو أن المنافسة ستكون منحسرة بين الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جرمان ولامين يامال النجم الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ في صفوف برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وقدم ديمبيلي موسما استثنائيا حيث قاد باريس سان جرمان للفوز بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي بجانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مساهما بما يزيد عن 30 هدفا في مختلف البطولات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال وحصل على جائزة "أونزي دور" لأفضل لاعب في أوروبا، مما يجعله مرشحا قويا للكرة الذهبية.

كما حقق يامال في موسم 2024/2025، إنجازات بارزة تشمل الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر مع برشلونة، وحصد جوائز فردية مثل أفضل لاعب في الدوري الإسباني، فضلا عن تصدره قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم بقيمة 200 مليون يورو.

طريقة التصويت

وأُطلقت جائزة الكرة الذهبية من جانب مجلة فرانس فوتبول، حيث تم منح جائزة أفضل لاعب منذ عام 1956، أما جائزة أفضل لاعبة فقدمت للمرة الأولى عام 2018.

ويقوم صحفيون من أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال باختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب، فيما يختار صحفيو أفضل 50 دولة في تصنيف فيفا لمنتخبات السيدات، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة.

يختار صحفي واحد من كل دولة، اللاعبين بالترتيب مع احتساب النقاط لكل مركز، على أن يحصل الفائز بالجائزة على أكبر عدد من النقاط.

صلاح وحكيمي

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تواجد نجمين عربيين فقط، هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي.

وقدم الثنائي أداء مميزا مع نادييهما خلال الموسم المنصرم، حيث توج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع سان جرمان، الذي أحرز معه أيضا المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

في المقابل، لعب صلاح دورا أساسيا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وتوج صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

المصدر: سكاي نيوز