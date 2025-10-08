كشف لاعب الوسط البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو الثلاثاء أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية، الأمر الذي أثار موجة من رسائل الدعم لنجم فريق باهيا.

وأوضح ريبيرو (36 عاماً) الذي خاض مونديال 2022 بصفوف المنتخب البرازيلي في قطر، أنه خضع لعملية جراحية الإثنين.

وقال في رسالة موجهة إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي "كل شيء سار على ما يرام، الحمد لله. أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم".

وكان لاعب الوسط الهجومي شارك الأحد مع باهيا في الفوز على فلامنغو 1-0، النادي الذي أحرز معه لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.

وقدم الاتحاد البرازيلي للعبة له "كل القوة والطاقة الإيجابية"، فيما عبّرت أندية برازيلية عدة، من بينها فلامنغو، عن تضامنها معه.

سبق أن لعب ريبيرو (22 مباراة دولية) بقميص شباب الأهلي الإماراتي بين 2015 و2017، إذ كانت تلك تجربته الوحيدة خارج البرازيل.