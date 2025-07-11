المركزية – مع مغادرة الموفد الأميركي توم براك بيروت بقي لبنان مهتماً بتبيان الأسباب التي أدت الى تغيير الموفدة مورغان اورتاغوس المكلفة الملف اللبناني وتداعياته المحلية والإقليمية . وكشفت مصادر في واشنطن ان في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة السورية وجد البيت الأبيض نفسه امام اعادة ترتيب الاولويات خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل أساسي . بالتالي بات من الضروري إعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية بعد سقوط صفة الاستثناء التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعدما انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية مرتبطة بجدول زمني محدد على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الإدارة والكونغرس والخارجية . وأشارت في السياق الى ان اورتاغوس كانت لعبت دورا في تحديد معالم الخطة، وان المسار الأميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة وهي : أولا فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني وشماله تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات . ثانيا تثبيت الحدود البرية والبحرية . ثالثا انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة ووقف الضربات الجوية على أنواعها . رابعا اطلاق الاسرى اللبنانيين . خامسا صياغة ترتيبات امنية جديدة بإشراف لجنة وقف النار قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن . سادسا اطلاق عملية إعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم .

النائب بلال الحشيمي يقول لـ "المركزية " : قبل تسليم حزب الله سلاحه بما يتيح الالتحاق بالمسيرة الجديدة للشرق الأوسط، سيبقى لبنان عرضة للضغوط الأميركية والإسرائيلية على ما قامت مقاتلاتها اخيرا باستهداف سيارة بالقرب من المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت والشمال. هذا بالطبع عدا عن الحصار السياسي والاقتصادي والمالي المتصاعدة وتيرته مع مرور الأيام . لبنان بات يفتقد لكل مقومات الحياة مع عجز حكومي عن معالجة ابسط المشكلات مثل الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين . القيام بهذه الأمور الإدارية البسيطة من البديهيات ولا تحتاج لاذن من احد لا من الداخل ولا من الخارج . بعد انقضاء ستة اشهر من عمر الحكومة، الناس لم تلمس تحسناً . كأن حزب الله ما زال متحكما بمفاصل البلد . مسار نهوض لبنان طويل جدا وبحسب الجدول الأميركي لم نبلغ بعد البند الأول المتضمن تسليم السلاح سواء من حزب الله او المخيمات الفلسطينية . بالتالي الوصول الى اقناع إسرائيل بالانسحاب الكامل ما زال بعيدا جدا . فكيف بلوغ تثبيت الحدود الجنوبية والشرقية وصياغة ترتيبات جديدة .اذا كان التواصل مع إسرائيل من المحرمات ما المانع من تسوية العلاقات مع سوريا بدءا من فتح السفارة وتجديد الاتفاقيات على أنواعها . لبنان يتخبط في ارضه ويتراجع عوض ان يتقدم .