أوضحت مصادر مطلعة أن "اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خاصةً أن الموقف الأميركي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة، وسط تخوف من أن يكون الرد على عكس ما يطلبه براك بالنيابة عن الإدارة الأميركية".

وأشارت المصادر عبر صحيفة "الأخبار" إلى أن "حزب الله لم يسلم رده بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكدة أن "الحزب ليس في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفق آلية محددة، خصوصًا أن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الإقليم تجعل من تسليم السلاح انتحارًا".

واعتبرت أوساط سياسية معنية أن "الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي، مع علمها أن الضغوطات على لبنان ستزداد في كل الاتجاهات لا محالة".

وكشفت المصادر أن "الجانب الأميركي يحاول خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما يطلبه العدو عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بين النهرين، الليطاني والأولي، وهي منطقة يعتبرها العدو القاعدة الخلفية لحزب الله، ويقوم باستهدافها حاليًا، وهو أول مطلب مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلها، ثم يطلب العدو تسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون له أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش مقابل حصر الحزب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبح المقاومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها".

المصدر: الاخبار