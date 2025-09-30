أصدرت وحدة العلاقات العربية والدولية في " حزب الله"، حول العقوبات على الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، بيان، أعلنت فيه انه "ليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خرج من الاتفاق النووي الذي وقعته مع المجموعة الدولية ‏‏(5+1) في العام 2015، بل إن الولايات المتحدة الأميركية وبرئاسة الرئيس الحالي دونالد ترامب ‏هي من مزقت هذا الإتفاق، وليست إيران هي من تحللت من الالتزامات والموجبات المرتبطة ‏بالاتفاق ولكن الترويكا الأوروبية (بريطانيا ـــ فرنسا ـــ ألمانيا) هي من أخلت بها، وعليه فإن ذهاب ‏هذه الترويكا اليوم إلى تفعيل ما يسمى بآلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران ‏يعني سقوط آخر ورقة توت عن مصداقية هذه الأطراف وعدم جديتها في تحمل المسؤولية حيال ‏الملفات الشائكة والحساسة على الصعيد الدولي."‏

أضاف البيان :"كما أن الإصرار على الذهاب نحو تفعيل آلية الزناد رغم التعاون الذي أظهرته الجمهورية ‏الإسلامية الايرانية من خلال الاتفاق الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة النووية مؤخراً في ‏القاهرة، ورغم وجود بديل آخر وهو إمكانية تمديد المهل وإتاحة الفرصة أمام المزيد من ‏المفاوضات والمبادرات والتفاهمات، يكشف التكامل والتواطؤ بين السياسات الأميركية وسياسات ‏الترويكا الأوروبية في تشديد الحصار على إيران وإملاء الشروط عليها وحرمانها من الإستفادة من ‏مزايا الاتفاق النووي هذا من جهة، ومن جهة أخرى انخراط الترويكا الأوروبية بصورة مباشرة وغير ‏مباشرة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على الجمهورية ‏الإسلامية والتي لم تكن فقط بهدف تدمير القدرات النووية الإيرانية كما زعم المعتدون بل بهدف ‏إسقاط النظام الإسلامي وإشاعة الفوضى والاضطراب في إيران كما صرح قادة العدو الصهيوني ‏أنفسهم".‏

وتابع :"إن تصريحات المستشار الألماني أثناء الحرب على إيران بالقول أن إسرائيل تقوم بهذه المهمة ‏القذرة نيابة عنا جميعاً وإمتناع أغلب الدول الغربية بما فيها أعضاء الترويكا عن إدانة العدوان ‏الصهيوني بل وإظهار التفهم بشأن ما زعموا أنه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يكشف مدى ‏التورط في العدوان، حتى أن اجتماعات تم عقدها في عواصم أوروبية لغرض مناقشة البدائل عن ‏النظام الحالي في طهران وهذا يؤكد حجم الانخراط الغربي عموماً في هذا العدوان المجرم والسافر ‏بهدف تقويض النظام في إيران وزعزعة استقرارها والقضاء على قدراتها الدفاعية".

ورأى البيان، ان "خطوة الترويكا الأوروبية المنسّقة بالكامل مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني جاءت لتمثل ‏استكمالاً للمهمة القذرة التي كان بدأها الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران والتي فشل في ‏إنجازها بعد الصمود الأسطوري الذي أظهرته الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً وقوى ‏مسلحة، بل وتمكنت من تلقين العدو درساً غير مسبوق أدى إلى رضوخ الصهاينة والمسارعة إلى ‏طلب وقف إطلاق النار".‏

وإذ دان البيان " خطوة الترويكا الأوروبية"، أكد "عدم شرعية مثل هذه السياسات وعلى أن من ‏يقف خلفها لا يمكن أن يكون مؤتمناً على تحمل المسؤولية في معالجة القضايا الساخنة عبر ‏العالم وخصوصاً في منطقة غرب آسيا، ويكشف إلى حدّ خطير كيف أن مجلس الأمن الدولي ‏تحوّل منصّة لهذه القوى المستكبرة في تمرير سياساتها وتحقيق أغراضها، كما يكشف كذب وزيف ‏الإدعاءات التي يروجها هؤلاء حول الحرص على إنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الأمن ‏والإستقرار الدولي والإقليمي، ويضعهم في موقع من يتحمل المسؤولية بصورة كاملة عن كل ‏الآثار والنتائج والتداعيات المترتبة عن هذه الخطوة".‏

ودعا "دول العالم وقواه وشعوبه الحيّة والحرّة إلى رفض الانصياع لهذه الإجراءات غير ‏القانونية وغير الأخلاقية وعدم الإلتزام بها، كما وندعو هذه القوى والدول للعمل وبجد لمواجهة ‏الهيمنة الغربية على المؤسسات الأممية أصبحت أدوات في يد القوى المستكبرة والمتغطرسة".

وختم البيان قائلا: إننا إذ نعبّر عن دعمنا ومساندتنا للجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام القائد الإمام ‏الخامنئي (حفظه الله) وللحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة منطق العدوان والغطرسة، نشدد ‏على أن إيران الواقعة تحت الحصار والحروب منذ انتصار ثورتها والتي تمثل النموذج القدوة في ‏صمود الدول والشعوب في مواجهة القوى المستكبرة ومخططاتها وحروبها وجرائمها، سوف تتمكن ‏بعون الله من التصدي لهذا الإعتداء الجديد بفضل حكمة وشجاعة القيادة وبفضل وعي وإلتفاف ‏الشعب الإيراني الغيور من حولها وستبقى شعلة الاحرار في العالم.‏