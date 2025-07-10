المركزية- أعلن نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود أنّ "الأرقام ارتفعت في بداية تمّوز وحركة المطار عادت إلى طبيعتها مع تسجيل حوالى 103 رحلات يومياً".



وقال في حديث لـmtv: "الأسعار ترتفع في شركات الطيران كافة خلال الـ"high season"، لافتاً إلى أنّ "ارتفاع أسعار التذاكر ينعكس سلباً على السياحة"، كذلك لفت إلى "ارتفاع الكلفة التشغيليّة لشركات الطيران أضعاف الأضعاف مقارنةً بالسنوات السابقة".



وأشار إلى أن "خفض أسعار تذاكر السفر يجب أن يكون مشروع الدولة لا شركة الطيران الوطنيّة".