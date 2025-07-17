المركزية- في إطار جولته على المقامات الروحيّة، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان حيث التقى شيخ عقل الطائفة الدكتور سامي أبي المنى، وأطلعه على مشاريع مصرف الإسكان والمساعي الجارية لتأمين القروض من الصناديق العربية.

ولفت حبيب خلال اللقاء إلى قرار الحكومه رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد للشيخ أبي المنى أن مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر ولا بين منطقة وأخرى، بل الجميع متساوون في أحقيّة شراء او بناء او ترميم مسكن ضمن السقف المالي المذكور، خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون.

وفي ختام اللقاء، أثنى الشيخ أبي المنى على الجهود التي يقوم بها مصرف الإسكان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، متمنياً له التوفيق في المهام التي يقوم بها في خدمة المجتمع اللبناني.