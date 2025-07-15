المركزية- استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ومفوّض الحكومة علي سماحة.

وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية والضغوط المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم الشعب اللبناني.

وألقى حبيب كلمة توجّه بها إلى المفتي قبلان مما قال فيها:"صاحب السماحة، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب. أردنا أن نزور هذا الصرح الجليل كي نتلمس دعمكم لما يقوم به مصرف الإسكان التزاماً برسالته الإنسانية التي لا تفرّق بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل تسعى دائما أبدا إلى ما هو خير اللبنانيين جميعاً.

من هنا، جئناكم حاملين مسؤولية شريحة واسعة من اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، متأبطين مشاريع حالية ومستقبلية نسعى إلى تحقيقها مع الصناديق العربية وغيرها، لتأمين ديمومة القروض والعمل على رفع سقفها كلما دعت الحاجة.

أنتم تعلمون سماحة المفتي، كم يعاني شبابنا اليوم من أزمة سكنية تعوق بشكل كبير شغفهم لبناء عائلة وتمنعهم حتى من الحلم بمسكن لائق بهم.... فوجدوا في مصرف الإسكان بصيص أمل لبناء أو شراء او ترميم مسكن. لذلك لا نكل ولا نتعب من العمل بجهد لتحقيق أحلامهم هذه.

لكم منا صاحب السماحة كل احترام وتقدير لدوركم الوطني الأغر، آملين ان نخرج من هذا الصرح الكريم، مزودين بكامل دعمكم في مسيرتنا الاجتماعية والإنسانية هذه".