صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي:

في أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان، السيد كريم سعيد، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، بتاريخ 28 و29 نيسان 2025.

وقد التقى الحاكم سعيد بالسيد فرنسوا فيليروي دو غالو، حاكم بنك فرنسا، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقر الرئيسي لبنك فرنسا.

تركّزت المناقشات على الأزمة المالية في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدام، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، وأهمية الحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي.

وقد تميزت المحادثات بطابع بنّاء.

وأكد الحاكم فيليروي دو غالو التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود أوسع لتحديث الأطر المؤسسية وتعزيز القدرات التشغيلية لمصرف لبنان.

وخلال الزيارة نفسها، التقى الحاكم سعيد أيضًا بالسيد برتران دومون، المدير العام للخزينة الفرنسية، الذي جدد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.

تُعد هذه الزيارة واحدة من سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين مصرف لبنان والمؤسسات النقدية والمالية الفرنسية.

وفي هذه المرحلة الدقيقة من المسار الاقتصادي للبنان، تكتسب هذه الشراكات أهمية قصوى.

فبفضل خبرتها العميقة وقيادتها المؤسسية، تظل فرنسا شريكًا محوريًا في التعامل مع التحديات النقدية والمصرفية المعقدة، ولا سيما في إطار التجارب الأوروبية، بما يساهم في دعم مسار التعافي اللبناني.