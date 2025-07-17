المركزية- بعد تكليفه من وزير الزراعة نزار هاني الاطلاع ميدانياً على "غابة أرز حدث الجبة" إثر شكاوى نيابية وصلت إلى الوزير حول استفحال انتشار الحشرات في تلك الغابة واليباس المستشري فيها... قام العميد المشارك في الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الروح القدس - الكسليك مدير "المركز الأعلى للبحوث" في الـUSEK الدكتور نبيل نمر برفقة المهندس ميشال باسيل، بجولة ميدانية على "غابة أرز حدث الجبة" الأسبوع الفائت، وذلك "للوقوف على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والكشف عن أسباب اليباس الذي يصيبها" على حدّ ما علّل نمر أسباب الجولة في كتاب وجّهه إلى الوزير هاني عقب اختتام الجولة.

وتكشف "المركزية" نتائج الكشف الميداني على "غابة أرز حدث الجبة" حيث تبيّن بعد معاينة الأشجار الموجودة، ما يلي:

- عدم وجود إصابة بحشرة السيفالسيا في المناطق التي ذات التربة الرملية.

- وجود إصابة بحشره السيفالسيا في المواقع ذات الأراضي الصخريّة، وتبقى هذه الإصابة أدنى من العتبة التي تشكّل خطراً على نمو الأشجار، إذ إن الحشرة انتقلت من الأشجار ودخلت في طور السبات وتبيت تحت الأرض، وما زالت البراعم تتابع نموّها.

أما في التوصيات التي خلصت إليها الجولة، فشددت على "إزالة الأغصان والأشجار اليابسة لأنها تشكّل موئلاً طبيعياً لتكاثر الحشرات آكلات الخشب التي تنتقل إلى الأشجار الضعيفة وتقضي عليها".

كما أكدت على وجوب "التخفيف من كثافة الأشجار بطريقة فنيّة، مما يضع مساحة أوسع للأشجار المتبقية ويتيح نمواً أفضل لها"، ودعت إلى "متابعة الحالة العامة لأشجار الأرز في الغابة التي تضمّ القرى الآتية: قنات، كفور، العربة، ونيحا بالإضافة إلى محميّة غابة أرز تنورين الطبيعية.

نصّ الكتاب..

وهنا نَصّ الكتاب الذي رفعه نمر إلى وزير الزراعة، شارحاً فيه تفاصيل الجولة، محدّداً الملاحظات والتوصيات:

"معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المحترم

موضوع الكتاب: الكشف على "غابة أرز حدث الجبة"

غاية المهمّة: الوقوف على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي كشف أسباب اليباس الذي يصيب "غابة أرز حدث الجبة":

في الشكل

بعدما انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يبيّن حالة يباس في "غابة أرز حدث الجبة"، توجّه المهندس ميشال باسيل والدكتور نبيل نمر بتاريخ 10 تموز 2025 وبناءً على تكليف شفهي من وزير الزراعة، إلى "غابة أرز حدث الجبة" في محافظة الشمال حيث التقيا رئيس البلدية سيمون جورج عبد المسيح ورئيس "لجنة أصدقاء غابه الأرز" بسام جعجع والمهندس شربل طوق والناشط البيئي سمير غصن.

في المحادثات

عرض رئيس البلدية والناشطون البيئيون المشكلة التي عاينوها في "غابة حدث الجبة"، وعرض الخبير الدكتور نبيل نمر المشاكل التي تعاني منها الغابات في ظل التغيّر المناخي، بينما عرض المهندس ميشال باسيل القوانين التي تنظم قطاع الغابات ولا سيما القانون الذي يتم تحضيره حالياً من قبل وزارة الزراعة الذي يشجع النظام التشاركي والإدارة المستدامة للغابات.

زيارة الموقع

ثم قام الجميع بتفقّد أحد المواقع وهو عيّنة من مواقع عدة حيث يظهر اليباس على أشجار الأرز، ويتميّز هذا الموقع بما يلي:

وجود عدد كثيف من أشجار الأرز ذات إعمار وأقطار مختلفة وارتفاع يزيد عن العشرة أمتار يظهر اليباس لاسيما في الأغصان السفلى لكافة الأشجار، وذلك بسبب عدم وصول الضوء لاستكمال عملية التمثيل الضوئي.

ملاحظات:

وبعد معاينة الأشجار الموجودة تبيّن ما يلي:

- عدم وجود إصابة بحشرة السيفالسيا في المناطق التي ذات التربة الرمليّة.

- وجود إصابة بحشره السيفالسيا في المواقع ذات الأراضي الصخرية، وتبقى هذه الإصابة أدنى من العتبة التي تشكّل خطراً على نمو الأشجار، إذ إن الحشرة انتقلت من الأشجار ودخلت في طور السبات وتبيت تحت الأرض وما زالت البراعم تتابع نموّها.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشجار المصابة بحشرة السيفالسيا هي في ازدياد عن السنين الماضية.

التوصيات:

- إزالة الأغصان والأشجار اليابسة لأنها تشكّل موئلاً طبيعياً لتكاثر الحشرات آكلات الخشب التي تنتقل إلى الأشجار الضعيفة وتقضي عليها.

- التخفيف من كثافة الأشجار بطريقة فنيّة، مما يضع مساحة أوسع للأشجار المتبقية ويتيح نمواً أفضل لها.

- متابعة الحالة العامة لأشجار الأرز في الغابة التي تضمّ القرى التالية: قنات، كفور، العربة، ونيحا بالإضافة إلى محميّة غابة أرز تنورين الطبيعية".