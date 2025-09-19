المركزية- إختتمت أمس الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم من مرحلة المجموعات بمواجهات قوية وهامة.

وإفتتح نادي برشلونة الإسباني مشواره بفوز صعب على منافسه نيوكاسيل يونايتد الانكليزي خارج ارضه بنتيجة 2-1 بهدفين سجلهما الوافد الانكليزي الجديد اللاعب ماركوس راشفورد.

اما نادي يوفنتوس الإيطالي، فقد تعادل على ارضه امام نادي دورتدوند الالماني 4-4.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب على نادي اتالانتا الايطالي برباعية نظيفة. فيما تألق نادي بايرن ميونخ الالماني امام تشلسي الانكليزي وفاز بنتيجة 3-1.

وتمكن نادي ريال مدريد الإسباني رغم تأخره امام نادي مارسيليا الفرنسي بقلب الطاولة لصالحه والفوز بنتيجة 2-1.

وفاز نادي فرنكوفرت الألماني على نادي غلطة سراي التركي بنتيجة 4-1، فيما حسم مانشيستر سيتي الانكليزي المواجهة لصالحه أمام نابولي الإيطالي 2-0.