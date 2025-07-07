المركزية- مباراتان مفصليتان متبقيتان أمام نادي الرياضي كي يضمن تتويج نفسه بلقب بطولة لبنان لكرة السلة على حساب فريق الحكمة، وذلك بعد تقدمه في السلسلة 2_0.

وسيحاول نادي الحكمة ان يعود ويقلص الفارق بعدما تقدم الأصفر 2_0 في مباراة قوية جرت امس في غزير وانتهت لمصلحة الرياضي بنتيجة 71_77 بعد تمديد الوقت.

المواجهة الثالثة المثيرة ستكون في المنارة يوم غد الثلاثاء، وفي حال فاز الرياضي تبقى أمامه مباراة واحدة في غزير ليفوز بلقب البطولة.

المدرب احمد فران اكد بعد المباراة انه سعيد لجمهور كرة السلة بهذا الديربي الكبير، قائلاً إن الفريقين يقدمان مستوى كبيراً من الاداء. وقال إن لديه احتراماً كبيراً لجمهور الحكمة الذي شجع بطريقة حضارية متمنياً ان تستمر هذه السلسلة بالزخم نفسه.

ورحب فران بعودة كابتن فريق الرياضي أمير سعود الى الملاعب بعد اصابة تعرض لها في اياب بطولة لبنان، معتبراً ان عودته ستكون نقطة تحول.

على صعيد آخر، عاد نادي الدينامو الى كرة السلة ولكن من بوابة الدرجة الثانية حيث أعلن عن تشكيل لجنة ادارية والتوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين. وعُيّن مروان دياب مديراً فنياً ورولان تابت مدرباً للنادي.