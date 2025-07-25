المركزية- بقي الوضع اللبناني الداخلي متأثراً بحصيلة لقاءات باريس الموزعة بين نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس واجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبين لقاءات يجريها هناك المبعوث الاميركي توم برّاك مع مسؤولين فرنسيين يتابعون ملف لبنان اذ يجتمع اليوم مع الموفد جان ايف لودريان للتشاور في ما توصلت اليه محادثاته في بيروت وردها على الورقة الاميركية اضافة الى استحقاق التجديد لقوات "اليونيفل".

وبين المتابعات السياسية والهم الامني، حدث لا بدّ من التوقف عنده، نسبة لما يختزن من عوامل انسانية ووطنية. فقد عاد الى بيروت المناضل اللبناني المؤيّد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبدالله بعدما خرج فجرا من السجن في فرنسا، حيث امضى أكثر من 40 عاماً لإدانته بتهمة التواطؤ على اغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأميركي في ثمانينيات القرن الماضي. واستقبله محبوه ومؤيدوه في المطار ومحطات اخرى وصولا الى بلدته القبيات حيث اعدت له الاحتفالات.

عبدالله في بيروت: وفي المطار قال عبدالله لدى وصوله: "المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما يحتل رفاقه الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع". وأكد ان "إسرائيل تعيش آخر فصول نفوذها ويجب على المقاومة وفلسطين الإستمرار".

ماغرو في كليمنصو: ووسط ترقب لما ستؤول اليه الحركة اللبنانية- الاميركية في الاتجاه الفرنسي، سجلت زيارة للسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو الى كليمنصو مساء ، حيث استقبله الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى البحث في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

الحزب غير معني: في المواقف، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، :" نحن في حزب الله غير معنيين بالورقة الأميركية، بل بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، والرئيس بري يمثل موقف "حزب الله" على المستويين الديبلوماسي والسياسي. وردّ الدولة اللبنانية يرتكز على حقوق اللبنانيين". وقال "أن ما يجري هو "أسلوب من أساليب السياسة الأميركية الحديثة، التي تجمع بين الطمأنة وتمرير الرسائل"، مشددا في حديث عبر اذاعة "سبوتنيك" على أن "حزب الله لا ينظر إلى الأميركي كوسيط أو طرف محايد، بل يعتبره صاحب مشروع حقيقي في المنطقة، حيث إن الكيان الإسرائيلي يشكل الذراع الممتدة له". وأشار إلى أن "المشروع الأميركي الثابت والوحيد يتمثل في نزع نقطة القوة في المنطقة، وفي لبنان، من خلال اعتماد سياسة العصا والجزرة". وقال وأكد حمادة أن "ما قدمه فخامة الرئيس جوزاف عون باسم الدولة اللبنانية واضح، ويبدأ بمندرجات القرار 1701، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي، وموقف الرئيس بري متقدم في هذا السياق، ونحن غير معنيين بأي كلام آخر، وهو غير موجود بالنسبة لنا". وفي ما يتعلق بحصرية السلاح، قال حمادة: "نحن غير مختلفين على المبدأ، لكن الإشكالية تكمن في تمكين الدولة، وفي صياغة استراتيجية خارجية تنتج استراتيجية دفاعية قادرة على حماية لبنان واللبنانيين. وأضاف:"سنواجه إذا فرضت علينا الحرب، فالأعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه.الإسرائيلي يسعى للقضاء على كل مفردات القوة في لبنان، وقد عبرنا عن جهوزيتنا ولن نسلم له". وختم :" إيران لا تتخذ القرار عن لبنان، ولسنا أدوات. البعد العقائدي هو ما يجمع بين "حزب الله" وإيران، لكن من يقرر في لبنان هم اللبنانيون". واكد ان "المواجهة مع الجيش اللبناني هي ضرب من المحال، ومن يدعو إلى نزع سلاح المقاومة بالقوة إنما يدعو إلى حرب أهلية في لبنان".

مستعدون للحوار: من جهته، أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أننا "مستعدون للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وكيف تكون المقاومة ركنا أساسيا من سياسة الدفاع عن لبنان إلى جانب الجيش اللبناني، ولن ننخدع بشعار حصرية السلاح الذي لا يعني المقاومة التي تدافع عن لبنان مع الجيش اللبناني، لأن حصرية السلاح، هي لحماية الأمن الداخلي اللبناني من السلاح المتفلت ومن المافيات والأفراح والأتراح، ومن السلاح الذي بيد الأحزاب التي لا تقاتل دفاعا عن لبنان، ولم تلعب يوما دور مقاومة للدفاع عن لبنان ضد عدو خارجي".

شهيد وجريح: امنياً، نقل عضو بلدية الضهيرة بسام سويد الى المستشفى اللبناني - الايطالي في صور، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلق العدو عليه النار، بينما كان في طريقه الى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "مواطنا أصيب بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور، بعدما أطلق العدو الإسرائيلي النار في اتجاهه". كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء حي الدباكة في ميس الجبل، من دون وقوع اصابات. ولاحقا، استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة من نوع رابيد عند اطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل بغارتين ما ادى الى سقوط شهيد. وافاد إعلام إسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو اغتالت عنصرا مسلحا في حزب الله في بلدة تبنين جنوبي لبنان. وظهرا، حلّقت مُسيّرة على علو منخفض جدا في اجواء العاصمة بيروت والمحيط.

استنكار التجاهل: وفي السياق، أشار أهالي بلدة عيتا الشعب الى ان "لا تمر فترة زمنية إلا ويكون أحد شباب بلدتنا هدفًا لاستهداف مباشر من قبل العدو الإسرائيلي وآخرهم الشهيد مصطفى حاريسي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي ظل صمت رسمي يكاد يرقى إلى التواطؤ بالإهمال. نحن أبناء بلدة عيتا الشعب، تلك البلدة اللبنانية الصامدة على حدود فلسطين المحتلة، نرفع صوتنا عاليًا، مستنكرين وشاجبين هذا التجاهل المعيب لأمننا وسلامتنا. إن الاستهداف المتكرر لشبابنا، وأرزاقنا، ومنازلنا، لم يعد مجرد خرق أمني عابر، بل هو نتيجة مباشرة لغياب الحد الأدنى من الحماية والرعاية من الدولة اللبنانية".وأضاف الاهالي في بيان: "إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة، ودولة رئيس مجلس النواب وقيادة الجيش اللبناني، وكل من يعنيهم الأمر: نحن لبنانيون ولسنا على الهامش. دماء أبنائنا ليست أرخص من دماء أي لبناني آخر". وتابع: "نطالب بتحمّل المسؤوليات الكاملة تجاهنا، وباتخاذ خطوات جدية لحماية أهلنا في الجنوب، كما نحمّل الدولة تبعات هذا الإهمال المزمن".وختم البيان: "إننا، في ظل هذا الإهمال المتكرر، نُعلن بوضوح أننا ندرس اتخاذ خطوات مستقبلية لحماية أنفسنا وأرضنا، بما يضمن كرامتنا وأمننا وحقّنا بالحياة. أمننا ليس ترفًا… بل حق. الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والحرية لكل أرض تُقاوم".

زيارة وفاء: من جهة ثانية، خصص رئيس الجمهورية جوزاف عون البلدة التي ترعرع ونشأ فيها بزيارة وفاء كان لها الاثر الطيب في نفوس السكان. فقد زار سن الفيل يرافقه نجله خليل وشقيقه رفيق وصهره العميد المتقاعد اندره رحال، حيث كان في استقباله رئيس البلدية نبيل كحالة الذي فوجئ بوصول رئيس الجمهورية الى مبنى البلدية. وبعد كلمات وصورة تذكارية، غادر الرئيس عون القصر البلدي ومشى في عدد من شوارع سن الفيل التي اعتاد خلال اقامته في البلدة السير فيها، والتقى الأهالي الذين فوجئوا بوجوده في البلدة، وصولا الى مطعم "جوزف" قبالة كنيسة السيدة، الذي اعتاد زيارته وتناول الشاورما والفلافل مع رفاقه وأصدقائه، حيث استقبله صاحب المطعم جوزف أبو خليل مرحبا ومستعيدا ذكريات قال انها لم تغب عن باله. وجلس الرئيس عون ونجله خليل وشقيقه رفيق وصهره على الطاولة التي اعتاد الجلوس عليها، وتناول "ترويقة فلافل" وسط ترحيب رواد المطعم والمارة الذين لاحظوا وجود رئيس الجمهورية. وما ان انتشر خبر "زيارة الوفاء والامتنان" لسن الفيل حتى قرعت أجراس كنيسة السيدة، كما حضر كاهن الرعية الاب ميشال بركات مرحبا بالرئيس عون ومعربا عن سعادته لوجود رئيس الجمهورية "في البلدة التي ولد فيها واحبها وامضى فيها فترة شبابه".وبعد انتهاء "الترويقة" غادر الرئيس عون المطعم عائدا الى قصر بعبدا.

منسى في تركيا: الى ذلك، لبّى وزير الدفاع ميشال منسى دعوة نظيره التركي يشار غولر إلى مدينة إسطنبول، حيث عُقِد لقاء ثنائي جرى خلاله التباحث في سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير العلاقات الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وتشكّل زيارة منسى إلى تركيا محطة مهمة في سياق الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير قدرات الجيش اللبناني، كما تعكس حرص وزارة الدفاع الوطني على المتابعة المستمرة للخبرات والتحديثات العالمية في المجال العسكري، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

اتفاق حول سوريا: في المقلب الاقليمي، اتفقت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم على الحاجة إلى التعاون الوثيق لتعزيز الاستقرار ودعم مسار الانتقال السياسي في سوريا وعدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك. وقال البيان إن الاجتماع عُقد "في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، وفي أجواء سادتها "الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد". وتوافقت الأطراف على "الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها".