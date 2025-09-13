طالب المصمم الراحل جورجيو أرماني ورثته في وصيته ببيع دار الأزياء التي أنشأها قبل 50 عاما أو السعي لإدراجها في البورصة، مما أطلق سباقا للسيطرة على واحدة من أشهر العلامات في العالم

وتوفي المصمم، المعروف في هذه الصناعة باسم "الملك جورجيو"، في الرابع من أيلول عن عمر يناهز 91 عاما دون أن ينجب أطفالا يرثون إمبراطوريته للأزياء التي يقدر محللو الصناعة قيمتها بين خمسة مليارات و12 مليار يورو (5.9 - 14 مليار دولار).

وتنص الوصية على أن الأولوية يجب أن تعطى لمجموعة (إل.في.إم.إتش) للسلع الفاخرة، أو لشركة لوريال ذات الوزن الثقيل في مجال التجميل أو شركة النظارات الرائدة إيسيلور لوكسوتيكا أو مجموعة أخرى "متساوية في المكانة" تحددها مؤسسة أنشأها المصمم للحفاظ على إرثه بموافقة شريك أرماني في الأعمال ورفيق حياته بانتاليو ديل أوركو.

وأصدرت جميع الشركات الثلاث المذكورة بيانات تشير إلى أنها منفتحة على إمكان عقد صفقة.

وجاءت الإشارة الصريحة إلى بيع حصص وإلى الشركات المدرجة في فرنسا كمشترين محتملين مفاجأة، نظرا لرفض جورجيو أرماني المستمر تخفيف سيطرته على مجموعته للأزياء أو إدراجها في البورصة.

ويقول خبراء الصناعة إن المجموعة تحتفظ بجاذبيتها على الرغم من التباطؤ العالمي في مجال السلع الفاخرة. وترتبط مجموعة أرماني بشراكات تجارية مع كل من لوريال وإيسيلور لوكسوتيكا.

ولكن محللين قالوا إن الغلبة ربما تكون في النهاية لمجموعة (إل.في.إم.إتش) في ظل قيمتها السوقية البالغة 240 مليار يورو وسمعتها الطيبة.

وتنص الوصية، التي تتألف من وثيقتين أودعتا لدى كاتب عدل في آذار ونيسان، على أن يبيع الورثة حصة أولية 15 بالمئة في دار الأزياء الإيطالية في غضون 18 شهرا من وفاة أرماني.

وينبغي عليهم لاحقا نقل حصة إضافية تتراوح من 30 بالمئة إلى 54.9 بالمئة إلى المشتري نفسه بعد ثلاث إلى خمس سنوات من وفاة المصمم.