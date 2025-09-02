أشعلت جورجينا رودريغيز أجواء مهرجان البندقية السينمائي 2025 بحضور آسر وأناقة استثنائية خطفت الأضواء. فمنذ لحظة وصولها إلى المدينة صباح اليوم، تحوّلت خطيبة النجم كريستيانو رونالدو إلى محور اهتمام عشاق الموضة وعدسات المصوّرين بإطلالتها الأنثوية الراقية.

وخطفت جورجينا الأنظار على السجادة الحمراء في المهرجان، إذ تألّقت بفستان أسود عصري أنيق، تميّز بتفاصيل مبتكرة أضفت على إطلالتها حضورًا لافتًا واستثنائيًا. ولم يقتصر الاهتمام على الفستان فحسب، بل كان لخاتم خطوبتها الباهر الحصة الأكبر من الأضواء، بعدما تحوّل إلى حديث الصحافة المتخصصة في الموضة.

واختارت رودريغيز فستانًا ضيّقًا أبرز قوامها، مزينًا بتطريزات دانتيل فاخرة على شكل ورود سوداء متداخلة، ارتكزت على بطانة بلون البيج الذهبي منحت التصميم تباينًا راقيًا.

وتميّز الفستان بأكتاف رفيعة، وأكملت أناقتها بعقد عريض بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية اللامعة، ضمّت خواتم وأقراطًا عزّزت من فخامة الإطلالة.