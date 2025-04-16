المركزية- في وقت يعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين والأسرة الدولية، أن عام 2025 سيكون عام معالجة مسألة السلاح المتفلت وعام حصره بيد الجيش اللبناني فقط، ويصرّ على توجيه هذه الرسالة الايجابية الى العواصم الكبرى التي تنتظر "الإنجاز السيادي" هذا كي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية وفي اعادة الاعمار، لا يبدي حزب الله اي تعاون جدي على هذا الصعيد، بل يظهر تشددا وقد عاد اليوم الى عبارة "اليد التي ستمتد الى السلاح ستقطع".

في قطر: غداة مغادرة الموفد السعودي يزيد بن فرحان بيروت، حيث شدد لمضيفيه على أهمية تطبيق اتفاق وقف النار وحصر السلاح بيد الشرعية، وعلى اولوية الاصلاحات الاقتصادية، كان الملف اللبناني حاضرا اليوم في الدوحة. فقد شهدت قطر محادثات لبنانية-قطرية افتتحت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية، على أن يليها غداء رسمي. وشكر الرئيس عون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات، وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم. وقال عون لأمير قطر "الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم." بدوره، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان زيارة الرئيس عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين وقال "ما يهمنا ان نرى لبنان مستقراً وثمة أجواء مؤاتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي اي قطاع آخر إضافة إلى استمرار دعم الجيش". وتوافق الرئيس عون وأمير دولة قطر على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

العاهل الأردني: ودائما على خط ترتيب علاقات لبنان بجيرانه واشقائه، أجرى رئيس الجمهورية الذي يزور الامارات في قابل الايام، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن والتي تردد امس ان بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين". واوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

تأهيل طريق المطار: ودائما في إطار الجهود الرسمية لتطمين العرب الى ان لبنان انتقل الى مرحلة جديدة، قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار "المناسبة اليوم مهمة جدا، فأنا وخلال عملي ودراستي في الخارج ، وكما جميع اللبنانيين كنا نرى بأن شركة طيران الشرق الأوسط كانت منافسة للسفارات اللبنانية في الخارج ان من خلال مكاتبها أو طياريها أو مضيفيها، فهي بالفعل تمثل وجه لبنان الجميل في الخارج، كونها بأهمية سفاراتنا، اما بالنسبة لوجه الشركة الداخلي التي تلعبه والدور الذي تقوم به ليس فقط على طريق المطار بل داخل المطار ايضاً"، مضيفا "طريق المطار هي أول ما يراه الداخل الى لبنان ان كان مغتربا لبنانيا عائدا الى بلده أو سائحا يزور لبنان، فالطريق تستحق كل الأعمال والتأهيل التي ستقوم بها شركة "خطيب وعلمي" وهو ما تم عرضه اليوم، كما ان الموضوع الأهم هو الموضوع الأمني على طريق المطار وهو ما يتم العمل به مع وزيري الدفاع والداخلية ، وفي هذا الاطار عقدنا اجتماعات لتعزيز الأمن على طريق المطار".

الى جانب لبنان: الى ذلك، اكد السفير السعودي وليد بخاري خلال زيارته البطريرك الماروني مهنئا بالاعياد "وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان ليحافظ على دوره التاريخي، كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتقديم المساعدة له لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار والسلم على أرضه لما فيه مصلحة جميع أبنائه".

اليد ستقطع: في مقابل كل هذه المساعي اللبنانية لاعادة تبييض صفحة لبنان في عيون العالم، أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، تمسّك الحزب بسلاحه، مؤكدًا أن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". وبعد الفيديو الذي بدا فيه يطلق هذه المواقف، قال قماطي في حديث اذاعي "اننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه أما حديثنا عن "قطع اليد التي تمتد على السلاح" فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل ويهود الداخل". أضاف "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة وليس في هذه الاجواء وربما بعد الانتخابات النيابية ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح" معتبرا ان الكون كله اجتمع ضد سلاح حزب الله. وتابع قماطي " لسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".

تفجير لبنان: وفي خطاب تصعيدي آخر، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان". وقال: لأنّ القضية لبنان وسيادته وقوته الضامنة، يجب أن نكون واضحين بأن المقاومة مقاومة والجيش جيش وكلاهما القوة الشرعية الضامنة لحماية لبنان وسط ترسانة وإرهاب صهيوني ودعم أميركي مفتوح لإسرائيل، وهذه معادلة أمن استراتيجي من يضربها يضرب لبنان، واستراتيجية الدفاع الوطني تمرّ بالإستفادة من قوة المقاومة وقوة الجيش كأساس هيكلي بواقع الأمن القومي للبنان لا عبر تفكيك ثقل القوة الوطنية وكشف لبنان أمام الإرهاب الصهيوني المدعوم بالمطلق من أميركا وما يجري بجنوب النهر خير دليل لذلك".

غارات: في الميدان، أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير، ما أدّى الى سقوط قتيل وجريح. واعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان. ايضا استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة في حانين تسببت بسقوط قتيل وجريح. وإستهدف الجيش الاسرائيلي ليلاً، مركز الدفاع المدني التابع لجمعية "الرسالة" الاسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين. كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين. ليس بعيدا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى بالمناطق الأمنية في غزة وسوريا ولبنان لأجل غير مسمى.

اللجان المشتركة: وسط هذه الاجواء، وبالتزامن مع جلسة اللجان المشتركة التي ناقشت مطولا في مجلس النواب، قانوني السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف ورُفعت عند الثانية واستؤنفت عند الرابعة، كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": كفى البلد تعطيلا. نحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، ومع تحويله في أسرع وقت إلى الهيئة العامة لإقراره بصورته النهائية.