أعلن نادي الحكمة بيروت رسميًا عن توقيع اللاعب جهاد الخطيب، نجل أسطورة كرة السلة اللبنانية وأيقونة نادي الحكمة فادي الخطيب، لينضم إلى صفوف الفريق الأول في مرحلة الإياب من الدوري اللبناني لكرة السلة.

جهاد، من مواليد 24 آب 2005، يُعد من الأسماء الشابة التي أظهرت قدرات فنية لافتة، ويُتوقّع أن يُشكّل إضافة مفيدة لتشكيلة الحكمة التي لا تعرف إلا هدفًا واحدًا هذا الموسم وهو الفوز باللقب.

انضمام الخطيب يأتي في توقيت حاسم، حيث يدخل الأخضر مرحلة الإياب بكل تركيز وجدية، ويواصل تعزيز تشكيلته بعناصر قادرة على دعم الطموح الكبير داخل أرض الملعب.

صفقة جديدة تؤكّد تصميم الحكمة على المنافسة حتى الرمق الأخير… والعيون الآن تتجه إلى أدائه بقميص القلعة الخضراء.