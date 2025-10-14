صدر عن جمعية تجار بيروت البيان الآتي:

عطفاً على النداء الذى وجّهته نقابة مخلّصي البضائع المرخّصين في لبنان اليوم،

فيما يتعلّق بإستمرار المعوقات الجمّة الناجمة عن إستمرار بطء/شبه شلل نظام "نجم" للمعاملات الجمركية ونظام "CAMA" للمعاملات المرفئية،

وذلك بالرغم من المطالبات السابقة، إن من نقابة مخلّصي البضائع أو من جمعية تجار بيروت،

تعود الجمعية اليوم وتضمّ صوت القطاع التجاري الى صوت مخلّصي البضائع لمطالبة الجهات المعنية - لا سيما وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل، بالإسراع في إتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعلية لمعالجة فورية لهذه المشاكل التقنية التى تمثّل عائقاً أساسياً أمام حسن إنتظام وسرعة تخليص البضائع في المرافق العامة - لا سيما في مرفأ بيروت، لِما لذلك من أثر مباشر على حركة الإقتصاد الوطني من جهة، كما وعلى تلبية حاجات المستهلك اللبناني في هذه الآونة المفصلية من إعادة إستنهاض الأسواق المحلية وسلاسة عملية توفير البضائع في كافة القطاعات، وتيسير الدورة التجارية والإقتصادية في لبنان، من جهة أخرى ..

عليه، تناشد جمعية تجار بيروت كلّ الأطراف المعنية إتّخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذا الوضع فوراً لِما لذلك من تأثير مباشر وحيوي على إنتظام الدورة الإقتصادية في البلاد.

إن جمعية تجار بيروت تعود وتذكّر بأنها تعتبر مرفأ بيروت القلب النابض للإقتصاد اللبناني والتجارة، وأن دعمها للمطالب الآنفة الذكر يأتي في إطار رسالة الجمعية التاريخية والمعهودة بصون مصالح التجار والقطاع التجاري بما فيه خير الإقتصاد والمستهلك اللبناني أولاً وآخراً.