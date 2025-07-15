المركزية- بعد حلول نادي الحكمة وصيفاً لبطل لبنان في كرة السلة، إستهلّ النادي الأخضر تحضيراته للموسم المقبل من أجل بناء فريق قوي ومنافس على البطولة.

ويستعد الحكمة لبطولة الموسم المقبل بتحركات ومفاوضات لا تزال طي الكتمان، ولكن بحسب بعض المعلومات فإن النادي يحاول استرجاع اللاعب احمد ابراهيم الى صفوفه العام المقبل، علماً ان ابراهيم كان فسخ عقده مع النادي الاخضر في منتصف الموسم المنصرف بسبب مشاكل مع المدرب السابق للنادي اليوناني زوروس. وفي الوقت نفسه، يحظى ابراهيم بإهتمام كبير من جانب إدارة نادي الرياضي التي تحاول استرجاعه الى النادي الاصفر.

الى ذلك، يحاول الحكمة التجديد لجهاد الخطيب نجل النجم فادي الخطيب والتوقيع معه لموسم، الا ان ما من شيء محسوم حتى الآن.

في هذه الأثناء، منحت إدارة الحكمة كتاب استغناء لعمر جمال الدين الذي وقّع مع فريق ياباني، ولكن من المحتمل ان يعود جمال الدين الى صفوف الحكمة في مرحلة الفينال4. وقد رفض جمال الدين عقوداً من أندية لبنانية أخرى كبيروت فيرست والرياضي للعب في اليابان.

ويذكر ان لاعبين عدة قد انتقلوا الى الدوري الياباني ابرزهم علي مزهر وسيرجيو درويش ثنائي نادي بيروت وكريم عز الدين لاعب الماريست ونعيم راباي لاعب الحكمة الذي وقع مع ناد ياباني لكن في الدرجة الثانية. وسيبقى مع الحكمة للموسم المقبل كل من جاد خليل وجيرار حاديديان ومارك خويري وعزيز عبد المسيح، لان عقودهم تمتد لموسمين.