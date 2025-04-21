تقلصت مساحة الجليد القطبي في المحيط المتجمد الشمالي في شتاء العام 2025 إلى أصغر حجم لها منذ بدء القياسات العام 1979، حسبما أفادت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) وأوردت وكالة "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة: "وصلت مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الشتاء إلى أصغر حجم في تاريخ القياسات الفضائية، حيث تتسع مساحة الجليد القطبي سنويا حتى شهر آذار. وقد سجلت العام الجاري أقصى مساحة للجليد في 20 آذار بلغت 13.79 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى مستوى منذ بدء القياسات الفضائية".

وأجرت وكالة الفضاء اليابانية القياسات بالتعاون مع المعهد الياباني الوطني للبحوث القطبية في إطار مشروع دراسة القطب الشمالي، واستخدمت الوكالة بيانات القياسات الراديوية الميكروية التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي "شيزوكو" لرصد دورات المياه، وجمعت بيانات تغطي فترة تزيد عن 40 عاما، مما مكنها من تتبع التغيرات الزمنية والمكانية في مساحة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.

وأظهرت خريطة قدمها التقرير أن مساحة الجليد في عام 2017 كانت أقل بكثير من مستويات عام 2012 والمتوسط في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كما تبيّن أن خط مساحة الجليد في عام 2025 كان أصغر حتى من عام 2017. بينما كانت معدلات عام 2017 هي الأدنى، إلا أن مساحة الجليد في 2025 كانت أقل بمقدار 130 ألف كيلومتر مربع، لتصبح الأصغر منذ 1979.

كما سجلت مؤشرات المساحة الشهرية للجليد من كانون الأول إلى شباط أدنى مستوياتها في كل شهر على حدة.