المركزية - لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، استكمالا للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، وقد رفعها الرئيس نبيه بري إلى موعد لم يحدد.

وكان حضر الى ساحة النجمة 63 نائبا ودخلوا القاعة، فيما قاطع نواب كتل " الجمهورية القوية "و"الكتائب" و"تحالف التغيير" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب.

بو صعب: وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة : "لو كانت هناك نية باجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لان ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في الحكومة غدا وما سيحصل في الحكومة غدا ستكون نتيجته بناء لما حصل اليوم، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم ".

وجدد بو صعب القول:"ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع وموقفي واضح أنا مع ال 128نائبا ينتخبون في لبنان والاغتراب ولكي اصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع.

هناك لجنة تدرس ومازالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال انه يريد ان يعلق مشاركته وفي اللجنة او في الهيئة العامة . نحن مجبورون ان نجد حلا وأؤكد الافضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة كبيرة من اللبنانيين .اما ما يتعلق بمجلس الوزراء غدا ان شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا ان نجد طريقة لننفس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض".

ابو الحسن: وقبيل الجلسة قال امين سر "اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن: "لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الإنتخاب؟ موقف مقاطعة جلسة اليوم لن يؤدّي إلى تعديل القانون ولا يحلّ المعضلة إنّما هو تسجيل موقف فقط".

أضاف: "نحن من أشدّ المطالبين بحقّ المغترب بالتصويت في بلده وأطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة ولكن مشاركتنا اليوم تنطلق من مبدأ ثابت بعدم تعطيل الجلسات".

الحشيمي: من جهته قال النائب بلال الحشيمي: "لا أعرف لماذا نقاطع جلسة اليوم في ظل وجود جلسة لمجلس الوزراء غداً لمناقشة قانون الإنتخاب ومن الضروري رفع الصوت في المجلس النيابي".

أضاف: "برّي رئيس المجلس النيابي وهو المسؤول ويفتح المجلس اليوم للتشريع وليس للتعطيل ونحن ضدّ أيّ تعطيل لمعالجة أمر يتعلّق بالشعب".

حماده: كما أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، "أننا ضدّ تعطيل أعمال مجلس النواب، ومع انتخاب المغتربين من أماكن إقامتهم للـ128، ولن نتراجع عن هذا الموقف".

وقال: "نتمنّى أن يكون حضورنا الجلسة اليوم تشجيعاً للمجلس ورئيسه كي يدرج مشروع القانون المحتمل أن يأتي من الحكومة غداً لكي نصوّت عليه ونفسح في المجال لمغتربينا للتصويت ولا نعزلهم عن لبنان".

وأضاف: "إحداث مشكلة في الجلسة التشريعيّة اليوم وجلسة الحكومة غداً قد يدفع البلاد إلى مأزق، واليوم يجب أن نصوّب الأمور لعدم المخاطرة في تأجيل الإنتخابات".

عبدالله: وشدد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، "أننا لا نوافق على تعطيل الجلسات التشريعيّة، ونحن مع حقّ المغتربين في التصويت".