في جريمة بشعة هزّت الرأي العام، عُثر على جثة أليساندرو كوتي، عالم الأحياء الجزيئية الإيطالي المقيم في لندن، داخل حقيبة سفر مرمية في مجرى مائي بمدينة سانتا مارتا الساحلية في كولومبيا.

الشرطة الكولومبية أكدت أنها وجدت الرأس واليدين والقدمين فقط داخل الحقيبة، فيما لا يزال الجذع والأطراف مفقودة، في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة.

كان كوتي، البالغ من العمر 42 عامًا، يعمل مع الجمعية الملكية لعلم الأحياء، وقد شغل منصبًا رفيعًا في مجال سياسة العلوم، بحسب صفحته على موقع "لينكدإن". وكان يقيم في نزل قبل اختفائه، وتشير التقارير إلى أنه شوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة.

من جانبه، أعلن عمدة سانتا مارتا كارلوس بينيدو كويلو عن مكافأة قدرها 50 مليون بيزو كولومبي (نحو 10 آلاف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الجناة.

وقال كويلو: "لن تمر هذه الجريمة دون عقاب... لا مكان للجريمة في سانتا مارتا، وسنلاحق المجرمين حتى تقديمهم للعدالة."