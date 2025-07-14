المركزية - إحتفاء بإطلاق مشروع تمديد ضخ وتوزيع المياه في قرطبا ومزرعة السيّاد والشربين برعاية مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، أقام ماهر شرفان الشريك المفوض في شركة إمتياز كونتراكتنغ منفّذة المشروع مأدبة غذاء تكريمًا لجبران وللمشاركين في إفتتاح المشروع في فندق الشانغريللا في اللقلوق.

وألقى شرفان كلمة ترحيبيّة شكر فيها صاحب الرعاية المهندس جان جبران وكل الداعمين للمشروع الحيوي وخصّ بالذكر النائب السابق الدكتور فارس سعيد ورئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس، ووعد شرفان كل المعنيين بالمشروع انتهاء الأعمال فيه في الشهر الأخير من نهاية السنة الحاليّة.

وردّ جبران بكلمة جاء فيها: المياه لا لون لها وفيها ولهذا السبب من يقصدنا نلبي طلبه، خصوصًا في بلاد جبيل ساحلًا وجردًا. جرد جبيل حُرم لسنوات طويلة من الخدمات الإنمائية والتنمويّة. أبناء الجرد متعطشون ليس فقط للمياه، بل أيضًا، للطرقات والإنارة والمدارس.

الدولة اللبنانيّة أعطت قرطبا حاكمًا متشبعًا من مياه قرطبا وهوائها، لذلك الدكتور كريم سعيد سيكون حاكمًا بالقلب والعدل،

وأطلب من الدكتور فارس سعيد الموجود معنا، نقل تحياتنا لسعادة الحاكم.

ولنقل الحقيقة كما هي، الدكتور فارس سعيد شرّفني مع مجموعة من أبناء قرطبا بزيارتي في منزلي وحدّثني عن المشروع الذي صرت ملزمًا تنفيذه. وشرف كبير لي أن ننفّذ مشروعًا حلمنا كلنا به، خصوصًا أن بلدة قرطبا هي في صلب الخطة الخماسية التي وضعناها في المؤسسة، لتأهيل كل شبكاتها وإضافة شباكات جديدة إليها، وتجديد المحطة الموجودة حاليًا.

كذلك فإن الأستاذ فادي مارتينوس ساعدنا ويساعدنا كثيرًا في إزالة كل المشاكل والعوائق التي تعترضنا. وأعود وأؤكد أنه من واجباتنا في المؤسسة، مدير وفرق عمل خدمة الناس. لذلك أقول أنه من المعيب أننا صرنا في عام 2025 وهناك بلدات لا تصل اليها المياه وتفتقر الى الشبكات. مرّ لبنان بظروف صعبة ولكننا مستمرون بالخدمة وآمل أن نقدّم المزيد. ولا يُخفى على أحد أن السنة الحاليّة يعاني لبنان شحًّا في المياه. من حق جبيل أن تتنعم بالمياه ومشروع قرطبا والجوار هو مشروع يحمل الرقم 16.

أشكر الأستاذ ماهر شرفان على دعوته والمشاركين اليوم في هذا الإحتفال الذي يؤكد مرة جديدة أن المياه تجمع الكل.

مها الخوري أسعد: ووجهت النائبة السابقة السيدة مها الخوري أسعد كلمة للمشاركين في احتفال إطلاق المشروع الحيوي لقرطبا والجوار، جاء فيها: سعادة المدير العام المهندس جان جبران

لدواع خارجة عن إرادتي تخلفت مشاركة أهالي قرطبا والبلدات المجاورة في هذا اليوم الفارح، الذي فيه تفتتحون مشروعًا حيويًا إنمائيًا.

سعادة المدير، عرفتك وعرفت عنك الكثير، فأنت مثلث الإدارة العامة في أصعب الظروف وأحلكها، ونجحت في كل مهماتك لأنك لم تطلب شيئًا لنفسك، بل لخدمة وطنك إنمائًيًا، ولما لا قد تخدمه في البرلمان اللبناني الذي هو بحاجة الى أشخاص أكفاء نزيهين أمثالك.

ولأهلي في قرطبا ولي مبروك لنا هذا المشروع الحيوي، الذي أشكر كل من ساهم وعمل ودعم تنفيذه..

والشكر للريس فادي مارتينوس الذي يحب العمل من دون ضجيج ومن دون منة.. شكرًا لك على محبتك لقرطبا ولأجلها تفعل الكثير.

والشكر للأستاذ جورج شرفان ونجله المهندس ماهر على دعوتي لأكون بينكم في هذا اليوم الفارح. والسلام وبالتوفيق دائمًا.

القاضي كوبرت عطيّة: كما توجه ،ابن قرطبا، القاضي لدى مجلس شورى الدولة رئيس رابطة عائلة الخوري في قرطبا الرئيس كوبرت عطيّة، بكلمة رحّب فيها بمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران وصحبه من إداريين وفنيين ومهندسين، وأثنى القاضي عطية على الإيجابية المطلقة للمهندس جبران بالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس في التعامل مع طلب أبناء قرطبا تأمين مياه الشفة من خلال إعادة إحياء محطة المياه القديمة وإعادة وصل سبيل مياه الشفة في منطقة العربة وهي وادٍ تحت البلدة، كما لقي القاضي عطية كل تجاوب من المهندس جبران حول مطلب جامع لأهل قرطبا يتعلق بإعادة ألف متر مكعب من مياه نبع أفقا، وهو حق لأبناء البلدة مكرس بموجب مرسوم جمهوري.

من جهة أخرى أثنى القاضي عطية على جهود ابن قرطبا المهندس أنطوان وجيه خوري وهو من ضمن العاملين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، على جهوده في وضع الخرائط التفصيلية والتنفيذية للمشروع. كما هنأ ابن قرطبا، أيضًا، الأستاذ ماهر شرفان، الفائز بمناقصة التزام المشروع على حرفيته في التننفيذ وخبرته المشهود له بهما.

وختم القاضي عطية كلمته بتوجيه التحية الى الأستاذين مرتينوس وجبران وكل العاملين في تخطيط وتنفيذ مشروع تمديد الخطوط وضخ وتوزيع المياه والمبادرين الى القيام بهذه اللفتة الإنمائية المائية الحيوية لمنطقة قرطبا خاصة وبلاد جبيل عامة.