المركزية - احتفلت جامعة رفيق الحريري بيوبيلها الفضي تحت شعار “إرث متجدد”، في احتفال مهيب أقيم في حرم الجامعة احتفاءً بخمسةٍ وعشرين عاماً من التميز والابتكار والعطاء، وسط حضورٍ رسمي وأكاديمي ودبلوماسي بارز، ضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ودار الفتوى والجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، إضافةً إلى سفيري فلسطين وتونس، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ومجلس المستشارين الدوليين، وحشدٍ من الأساتذة والطلاب والخريجين وأهاليهم.

وقد شكّل هذا الحدث محطةً مضيئة في مسيرة الجامعة التي تأسست على رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القائمة على الإيمان العميق بدور التعليم كقيمة وطنية وإنسانية ورسالة سامية في بناء الإنسان والوطن.

استُهل الحفل الذي تولّى تقديمه الإعلامي يزبك وهبي بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، تلاه عرض فيلم وثائقي بعنوان “جامعة رفيق الحريري، إرث متجدد”، يجسّد مسيرة الجامعة على مدى خمسةٍ وعشرين عاماً، ويُبرز إنجازاتها الأكاديمية وتطورها المستمر ورؤيتها المستقبلية.

نازك الحريري: أكدت رئيسة مجلس الأمناء ورئيسة مؤسسة رفيق الحريري، السيدة نازك رفيق الحريري، في كلمتها التي ألقتها الدكتورة فرح مكّاوي، المديرة العامة لمؤسسة رفيق الحريري:

“إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيّ في قلوبنا وقلوب اللبنانيين جميعاً، ونحن ماضون على خطاه، نُجدد العهد لمواصلة رسالته التي آمن بها بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الوطن. فالتعليم هو البوصلة التي تهدينا الطريق، ومن خلال جامعة رفيق الحريري ومؤسسة رفيق الحريري، نواصل الاستثمار في عقول وأحلام الأجيال الجديدة، ليبقى إرثه رؤيةً حيّةً للأمل والمعرفة والوحدة والتقدم.”

سعيد اللادقي: من جانبه، أكّد رئيس الجامعة، الدكتور سعيد اللادقي، أن هذا الإنجاز ليس مجرد مرورٍ للزمن، بل هو شهادة على رؤيةٍ رسّخت القيم والمبادئ التي قامت عليها الجامعة، وقال:

“نكرّم اليوم الرائد الذي وضع حجر الأساس، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والقائدة التي تحمل الشعلة، السيدة نازك رفيق الحريري، والمجتمع الأكاديمي الذي منح هذه المسيرة روحها. إن إرثنا متجدد بالمعنى والفعل، فجامعة رفيق الحريري كانت وستبقى منارةً للتميز، وفضاءً للإبداع، وبيتاً للوطنية المسؤولة.”

وأشار الدكتور اللادقي إلى إنجازات الجامعة الأكاديمية، ومن بينها تصنيفها في المرتبة 36 عالمياً ضمن تصنيف World University Ranking for Innovation (WURI)، واعتماد برامجها من قبل ABET وACBSP، إلى جانب مبادراتها الرائدة مثل سلسلة محاضرات نازك رفيق الحريري، وتأسيس مجلس المستشارين الدوليين (BIA).

الوزير كمال شحادة: وأثنى المتحدث الرئيس للحفل، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، على إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واصفاً إياه بأنه “رجل الرؤية الذي آمن بأن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان والوطن.”

وأشاد الوزير شحادة بجامعة رفيق الحريري “التي واصلت هذه الرسالة النبيلة بمسؤولية وتميّز، لتقف اليوم صرحاً علمياً راسخاً ومنارةً للابتكار والتجدد الوطني.”

كما كرّم رئيس الجامعة الدكتور اللادقي الوزير شحادة بدرعٍ تقديري، عرفاناً بمشاركته الفاعلة ودعمه المتواصل لمسيرة الجامعة.

بكر الحلّاوي: كما ألقى الخريج بكر الحلّاوي، مدير في شركة KPMG في الشرق الأوسط، كلمةً شارك فيها تجربته الشخصية، قائلاً:

“العودة إلى جامعة رفيق الحريري ليست زيارة، بل عودة إلى البيت الذي شكّل شخصيتي ومساري. خمسة وعشرون عاماً من التميز ليست مجرد رقم، بل قصة نجاح بُنيت على رؤية رجلٍ عظيم آمن بأن التعليم هو طريق الأمل وبناء الوطن.”

وفي ختام الحفل، قدّم قسم التصميم في الجامعة عرض أزياء من ابتكارات طلاب التصميم الغرافيكي، تلاه عرضٌ مفعم بالطاقة والحماس قدّمه طلاب الكليات كافة، في تعبيرٍ جامع عن الفخر والانتماء. واختُتم الحفل باستقبال جمع الجامعة بأسرتها وضيوفها على مائدةٍ من الألفة والفخر.

كما أصدرت الجامعة كتيّباً تذكارياً خاصاً بالمناسبة يوثّق مسيرتها وإنجازاتها ورؤيتها المستقبلية، تخليداً لخمسةٍ وعشرين عاماً من التأثير والإلهام.