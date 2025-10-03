المركزية - أعلنت جامعة رفيق الحريري (RHU) عن حصول برنامج علوم الحاسوب (.B.Sc) وجميع برامج الهندسة السبعة (.B.E) — وهي هندسة الطب الحيوي، هندسة مدنية، هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الميكانيك، وهندسة الميكاترونكس — على إعادة الاعتماد الأكاديمي من هيئة ABET العالمية حتى 30 أيلول 2031.

وقد تم تأكيد هذا الاعتماد رسميًا في 29 آب 2025 من خلال رسالة وجّهتها رئيسة ABET، السيدة سارة أ. راجالا، إلى رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي، بعد تقييم شامل جرى خلال العام الأكاديمي 2024–2025.

وأكدت راجالا في رسالتها أن هذه العملية تُنفّذ بمشاركة نحو 2,200 متطوع من المجتمع المهني، وتهدف إلى تعزيز وضمان جودة التعليم المهني، معربة عن تطلعها إلى مواصلة الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأكد الدكتور لادقي أن هذا النجاح هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، ودليل إضافي على التزام RHU بالتميز في التعليم، والابتكار، وخدمة المجتمع.

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة رفيق الحريري بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية تسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين للتميّز والريادة في مجالاتهم.