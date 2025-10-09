المركزية- عقد وزير المال ياسين جابر سلسلة اجتماعات عمل مع المدراء المختصين والمستشارين والخبراء المعنيين في الوزارة تحضيراً لاجتماعات البنك الدولي الذي ينعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث سيعرض الوزير جابر والوفد الرسمي المفاوض مع صندوق النقد لما تحقق على مستوى الإصلاحات المالية، سواء لجهة القوانين التي أقرت أو القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقعين المالي والنقدي.

وتركزت نقاشات الوزير جابر مع المجتمعين في الإدارة المالية، إضافة إلى جدول أعمال الاجتماعات والملفات التي سيصار طرحها والمرتبطة بمسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، على الملفات الأساسية المتعلقة بالسياسات المالية والإصلاحات الضريبية وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المرتقب أن يلتقي وزير المالية في واشنطن إضافة إلى كبار المسؤولين في البنك الدولي والصندوق، عدداً من الجهات المقرضة والمانحة لمناقشة إمكانية الحصول على مساعدات تسهم في عملية استنهاض القطاع الاقتصادي وتأمين تمويل لمشاريع استثمارية حيوية خصوصاً في مجال البنى التحتية الأساسية، كما ولرفع الإسهامات في الصندوق التاسيسي الذي أطلقه البنك الدولي والمخصص لإعادة الإعمار لتصل إلى مستوى السقف الذي حدده البنك بمليار دولار أميركي.

لقاءات

وبحث الوزير جابر مع مدير مؤسسة "كفالات" خاطر ابو حبيب في الترتيبات الإدارية اللازمة والآيلة إلى وضع قرض الــ /50/ مليون دولار موضع التنفيذ في المجال الزراعي، والتي يستفيد منها صغار المزارعين والمؤسسات الزراعية المتوسطة الحجم.

وكان استقبل النائب حسين الحاج حسن الذي بحث معه في مسائل تنموية تخص منطقة بعلبك- الهرمل، والسفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell وجرى عرض شامل للأوضاع العامة، كما التقى ممثل اليونيسف في لبنان Marcoluigi Corsiوالبروفسور يوسف فارس مدير مستشفى الزهراء مع أعضاء لجنة الإدارة.