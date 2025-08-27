المركزية- أعلن وزير المال ياسين جابر أن مشروع موازنة العام 2026 ركّز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز، لافتاً إلى أن الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية.

وقال إن تحسّن الواردات والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لناحية العمل الجاد على ضبط التهرب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهمت بشكل أساسي في رفع مداخيل الخزينة ما ساعد وزارة المالية على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى غيرها من رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية. مشيراً إلى أن الوزارة حولّت إلى الآن /1500/ مليار ليرة لمجلس الجنوب و/200/ مليار للهيئة العليا للإغاثة مخصصة لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، كدفعة أولى على أن تتبعها دفعات لاحقة بغية معالجة الأبنية المتصدعة وعددها /500/ مبنىً.

وجدّد التأكيد أن وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وهي ستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية شهر آب الحالي، ليتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر تشرين الأول ليصار إلى إرسالها إلى المجلس النيابي.

وكان الوزير جابر تابع الترتيبات الأخيرة لمشروع الموازنة في اجتماعات متلاحقة مع المدراء المعنيين في الوزارة لإنجازها بصيغتها النهائية.

ممثل صندوق النقد

وكان موضوع الموازنة إلى جانب التحضيرات الجارية من قبل لبنان لاجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيعقد في واشنطن مطلع تشرين المقبل مدار بحث بين الوزير جابر والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فرديريكو ليما إضافة إلى مجالات التحديث والتطوير التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الصندوق.

لقاءات

واستقبل الوزير جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي الذي عرض له لسير العمل في الإدارة والتحسينات التي أدخلت لرفع مستوى الأرباح المحققة لصالح الخزينة العامة.

وكان جابر التقى رئيس كتلة بعلبك –الهرمل النائب حسين الحاج حسن بحث معه في احتياجات منطقته إلى جانب ملف إصلاح الأضرار التي خلفتها الحرب الأخيرة.

وعرض مع النائبة بولا يعقوبيان شؤوناً عامة مختلفة خصوصاً تلك المرتبطة بمسائل تشريعية.

كما استقبل الوزير السابق عدنان منصور

