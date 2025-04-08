أدى ثوران بركان في وسط الفلبين، خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلثاء، إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع 4 كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.

ويعد بركان كانلاون واحدا من 24 بركانا نشطا في الفلبين، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في كانون الأول وتسبب بإخلاء قرى حوله.

وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان، أن ثوران بركان كانلاون “بدأ عند الساعة 5:51 صباح اليوم، حيث أطلق عمودا ضخما منحنيا من الدخان بارتفاع نحو 4 كيلومترات”.

وأفاد المعهد في وقت لاحق بأن ثوران البركان توقف عند الساعة 6:47 صباحا.

يشار إلى أن مستوى التحذير ظل من المستوى الثالث، من أصل خمسة مستويات، على حاله من دون تغيير منذ ثوران كانون الأول.

وفي أيلول الماضي، تم إخلاء مئات السكان بعد أن أطلق البركان آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد.