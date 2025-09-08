أصبح المنتخب التونسي ثالث المنتخبات العربية التي تصل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق المنتخب التونسي انتصارا خاطفا، على منتخب غينيا الاستوائية، في الثانية الأخيرة من اللقاء العصيب، مساء الإثنين.

وبهذا الفوز بنتيجة 1-0، تأهلت تونس للمونديال، مرافقة منتخب الأردن والمغرب، اللذان سبقاها للبطولة.

وعكس مجريات اللقاء، الذي سيطر عليه منتخب غينيا الاستوائية، خطف فراس شواط الكرة من مدافع غينيا الاستوائية، وانفرد تماما بالمرمى، ليمررها إلى محمد علي بن رمضان الذي وضعها في المرمى الخالي.

وبهذا الفوز الغالي ضمن منتخب تونس صدارة المجموعة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، المتبقي لها 3 مباريات.

وبذلك تأهل نسور قرطاج للمرة السابعة بالتاريخ، إلى المونديال، بعد نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.