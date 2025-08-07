صدر عن وزارة الخارجية الاميركية البيان التالي:

"ترحب الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي قضى بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح ووضعه بالكامل تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام الجاري. وتعتبر واشنطن أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً على طريق تعزيز سيادة لبنان، مؤكدة أنها تراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة.

وكتب المبعوث الاميركي توم براك عبر حسابه على اكس "مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف. قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني."

وكان المبعوث الرئاسي الخاص، توم باراك، قد أوضح بوضوح أن "الكلام وحده لا يكفي طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بسلاحه"، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجيش اللبناني بالكامل بتنفيذ القرار وأن يتحرك فوراً لترجمته على أرض الواقع. وخلصت الخارجية الأميركية إلى أن مصداقية الحكومة اللبنانية باتت مرتبطة بقدرتها على تحويل المبادئ إلى أفعال."