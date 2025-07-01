بمناسبة تولّيه مقاليد منطقة جونيه من النيابة البطريركيّة المارونيّة، ترأس المطران الجديد يوحنا رفيق الورشا قداساً احتفالياً في كاتدرائية سيّدة العطايا في ادما.



وقد حضره البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، كما حضر ممثل رئيس الجمهوريّة مُستشاره في الشؤون الدستورية والقانون الدّولي الدّكتور أنطوان صفير، وبطريركا الارمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والسفير البابوي وعدد كبير من المطارنة والرؤساء العامين.



كما حضر النواب شوقي دكاش، زياد حواط، نعمت أفرام ورئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو ورئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى والنائبين السابقين فارس سعيد ونعمة الله ابي نصر ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح إلياس بعينو وعدد من الشخصيات ورؤساء البلديات، وقد ألقى في مُستهلّ القداس البطريرك الراعي كلمة اشاد فيها بمزايا المطران الجديد وبمساره.



ثمّ أشار المطران الجديد الورشا في عظته الى معنى رسالة الأسقف ورسالته ومساره الشخصي في أبرشية جونيه وتطلعاته في خدمته الأسقفية المقبلة كما حيّا رئيس الجمهوريّة (مقطع الفيديو).



ثمّ تقبّل المطران الجديد التهاني.