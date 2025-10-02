المركزية- صدر عن وزارة المال التوضيح الآتي: "يتناول عدد من وسائل الإعلام وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية والمحللين، معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد.

إزاء ما يتداول يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المال التأكيد على التالي: إن مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بمعدل 3%، يتم تحصيلها لدى ادارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية، إن لجهة التقدّم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضرائب الناتجة عن هذه التصاريح.

وأن الهدف من هذا الإجراء هو حثّ المؤسسات والشركات على الالتزام بموجباتها الضريبية، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة".





