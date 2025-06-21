المركزية- في موقف متقدم من التطورات على الجبهة الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ حزب الله لا يقف على الحياد بين حقوق إيران المشروعة وباطل أميركا وإسرائيل، معلناً أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان ستتصرّف بما تراه مناسباً في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي - الأميركي.‏ وفي بيان اصدره مساء الخميس، اعتبر قاسم "انَّ تهديدَ رئيس أميركا بالعدوان على الإمام الخامنئي، ‏هو عدوانٌ على كلِّ شعوب المنطقة وأحرار العالم. انَّ أميركا ‏تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وتأخذ العالم إلى أزمات مفتوحة، ولن ينالها إلَّا الخزي والعار ‏والفشل". اضاف "من حق إيران أن تدافع عن نفسها، ومن حق شعوب المنطقة وأحرار العالم أن يكونوا مع القائد ‏العظيم ومع إيران في خندقٍ واحد".

هذا البيان أتى بعد نحو ساعة من تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "لبنان لن يدخل الحرب 200 في المئة لأنّ لا مصلحة له في ذلك ولأنه سيدفع الثمن، وإيران ليست بحاجة لنا بل إسرائيل هي التي تحتاج دعماً".

فهل تعمّد قاسم الرد على بري؟ على العكس، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية". هو توزيع للادوار بين ركني الثنائي الشيعي. فكلام بري، نطق به باسم حزب الله وحركة امل في آن وتوجه به الى المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة خصوصا، وقد استدعته زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك الى بيروت وما تخللها من مواقف لناحية اشارته الى ان اي انخراط للحزب في الحرب سيكون قرارا سيئا جدا. حتى ان ما قاله بري، تتابع المصادر، قد يكون مطلوبا من برّاك لتعزيز مساعيه لردع إسرائيل "لبنانيا".

ما اعلنه رئيس المجلس منسّق اذا مع الحزب. اما بيان امينه العام، فمُوجّه الى بيئته فقط، لشد العصب والتأكيد ان الحزب الى جانب ايران وانه مستعد لدعمها، وقد تقصّد عدم ذكر شكل هذا الدعم لانه سيبقى "معنويا" إلا اذا.

وليس تمسُّك بري صباح امس بما اعلنه مساء الخميس - وقد نُسبت اليه اشارته الى ان الدعم الذي يتحدث عنه قاسم مبدئي - الا خير دليل على ان الثنائي متفق على موقف واحد: لا انغماس في الحرب، ويبدو ان الحزب أوكل الى بري مهمة تظهير الموقف الفعلي للثنائي، تختم المصادر.



