Apr 28, 2025 9:58 AMClock
دوليات
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توجيه تهمة القتل للسائق الذي دهس حشد مهرجان فانكوفر

وجه الادعاء الكندي اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية إلى سائق دهس بسيارته حشدا من المتفرجين في مهرجان للتراث الفلبيني في مدينة فانكوفر الكندية  السبت الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

في حادث مأساوي هز مدينة فانكوفر الكندية، تم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به كاي-جي آدم لو (30 عاماً) على خلفية الحادث الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.

ووفقا للسلطات الكندية فقد وقع الحادث عشية الانتخابات الاتحادية في كندا، ما أثار صدمة واسعة النطاق في البلاد.

وأكدت السلطات أن لو، وهو من سكان فانكوفر، يواجه حاليا ثمانية اتهامات بالقتل، مع احتمالية توجيه مزيد من التهم لاحقا.

واستبعد المحققون وجود دوافع إرهابية وراء الحادث، مشيرين إلى أن "المشتبه به لديه سجل طويل من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية"، وبحسب المدعين، مثل لو أمام المحكمة ولا يزال رهن الاحتجاز.

 

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