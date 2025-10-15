علقت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض، في معرض ردها على الأخبار المتداولة حول توتر في العلاقة بينها ووزير الخارجية يوسف رجي، قائلةً “قرأت بعض الشائعات التي تتحدث عن توتر مزعوم بيني وبين معالي وزير الخارجية، السيد يوسف رجي. وأودّ أن أوضح بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وتابعت عبر “فيسبوك”، “لقد كانت زيارتنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ناجحة للغاية، حيث عمل الوفد اللبناني بكامل أعضائه بروحٍ منسجمة وهدفٍ واحدٍ مشترك: تمثيل وطننا بفخر على الساحة الدولية”.

وختمت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية، “يشرّفني العمل إلى جانب الوزير يوسف رجي، الذي يواصل بتفانيه وشجاعته تعزيز صوت وطننا في الخارج”.