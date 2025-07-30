علمت "نداء الوطن" أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أنهى زيارة رسمية ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، حيث التقى عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، وتمّ التباحث في مختلف الملفات الأمنية التي تعنى بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد وُصفت الزيارة بـ "المثمرة جدًا"، إذ أظهرت لقاءات اللواء شقير "تجاوبًا لافتًا من الجانب الإماراتي، خصوصًا في ما يتعلق بتفعيل آليات التعاون الأمني القائم، وتوسيع آفاقه ليشمل مجالات جديدة في إطار تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية واللوجستية".

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ "نداء الوطن" أنّ "اللواء شقير طرح مجموعة من الملفات الأمنية التي تهمّ لبنان، ولقي بشأنها تجاوبًا جديًا من نظرائه الإماراتيين، مؤكدًا أنّ هذه الملفات ستُتابع بشكل مباشر، مع توجّه مشترك لتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بغية تعزيز الثقة والتعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة".

وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات لبنان بدولة الإمارات التي لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف المحطات، كما تعكس حرص قيادة الأمن العام اللبناني على توطيد العلاقات الأمنية مع الدول الشقيقة، بما يخدم استقرار لبنان وأمنه الداخلي ومصالح جاليته في الخارج.