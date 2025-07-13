بعد طول انتظار، عيّن مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مع الإبقاء على العضوين الشيعي والسني وهما: وسيم منصوري وسليم شاهين، وتغيير الدرزي والأرمني وهما: مكرم بو نصار وغابي شينوزيان. فما هي مؤهلاتهم؟

وسيم منصوري (النائب الاول للحاكم):

مواليد عيترون - الجنوب – لبنان

- حاصل على دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من "جامعة مونبيليه 1" في فرنسا، ودكتوراه أخرى من "الجامعة اللبنانية"، وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من "جامعة مونبيليه 1".

- حاكم مصرف لبنان المركزي" بالإنابة من 1 آب/يوليو 2023، لغاية آذار /مارس 2025 (تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان).

- عُيّن نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 11 حزيران/يونيو 2020. محامٍ وخبير قانوني، مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في "الجامعة اللبنانية" منذ تموز عام 2019، صاحب ومدير "مكتب منصوري وشركاه للمحاماة"، وعضو "الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة"، وأستاذ في "الجامعة اللبنانية".

- عمل مستشاراً لوزير المال اللبناني، وعضواً في مجلس إدارة "المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس"، وأستاذاً زائراً في كليات القانون لدى عدة جامعات مثل: "جامعة السوربون"، و"جامعة غرونوبل"، و"جامعة رين"، و"جامعة إكس مرسيليا".

مكرم أمين بو نصار (النائب الثاني للحاكم):

مواليد رويسة البلوط – قضاء بعبدا

الشهادات العلمية:

- دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة برمنغهام (University of Birmingham) في بريطانيا.

- ماجستير في العلوم المالية والمصرفية الدولية من جامعة برمنغهام في بريطانيا.

- إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).

- إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

الخبرة العملية والاكاديمية

- مدير تنفيذي في مصرف لبنان – مدير مديرية أنظمة الدفع والعمليات الجارية منذ 1/1/2017 لغاية اليوم.

- عضو مجلس المديرين التنفيذيين لدى صندوق النقد العربي (ممثلاً لبنان وسوريا وفلسطين والأردن).

- مدير بالوكالة – مديرية الشؤون الخارجية - مصرف لبنان (2008-2012).

- عضو مجلس إدارة شركة MIDCLEAR منذ عام 2018.

- أستاذ محاضر في الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) منذ عام 2005 لغاية تاريخه وجامعة LAU سابقاً.

- أستاذ مشرف على أبحاث اقتصادية ومالية لطلاب الماجستير في الجامعة اللبنانية وعضو اللجنة الفاحصة (2013- 2017).

- مشرف وعضو في اللجان الفاحصة الخاصة بشهادة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية BAU منذ 2021.

- رئيس اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية لدى صندوق النقد العربي (AMF) لعام 2023.

- محاضر في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية لا سيما في البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد المصارف العربية.

- عضو في في عدد من اللجان الحكومية التقنية المتعلقة بالتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وإصلاحات القطاع العام وتسوية الرواتب والتقاعد.

- حائز تنويهات خطية من كل من رئيس الحكومة اللبنانية - وزير المالية اللبناني –صندوق النقد الدولي – البنك المركزي الفرنسي.

سليم شاهين (النائب الثالث للحاكم):

نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان منذ 11 حزيران 2020، الجمهورية اللبنانية.

- عضو مجلس إدارة "بنك البحر المتوسط" سابقاً وأستاذ في العلوم المالية في "الجامعة الأميركية في بيروت" منذ 2011.

- شغل منصب عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال بالوكالة في "الجامعة الأميركية في بيروت" بين 2013 و2015، وكان أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات، منها: "كلية صموئيل كورتيس جونسون" في الولايات المتحدة، و"جامعة لندن"، و"جامعة برادفورد" في المملكة المتحدة، و"جامعة الشارقة".

- نال "جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان" لأفضل باحث عربي شاب في العلوم الاقتصادية والمصرفية والمالية والإدارية عام 2008.

- حاصل على دكتوراه في المالية من "جامعة إكس مارسيل الثالثة" في فرنسا، وماجستير في العلوم المالية والمصرفية "Kedge Business School" في مرسيليا - فرنسا. وله عدد من الأبحاث الاقتصادية والمالية والمصرفية.

غابي شينوزيان (نائب الحاكم الرابع):

يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز.

يتمتع بخبرة مصرفية واستثمارية تمتد لأكثر من 20 عاماً، بين لبنان والخارج.

يشغل منذ حزيران 2021 منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في Unimetco Holdings – دبي.



شغل سابقاً منصب مدير (Senior Manager Private Banking) في بنك First National Bank بلبنان بين 2016 و2021.

شغل منصب مدير الأسواق المالية (Head of Financial Markets) في بنك بيروت بين 2008 و2016.

بدأ مسيرته المهنية في الولايات المتحدة مستشاراً مالياً (Financial Advisor) في Morgan Stanley – شيكاغو بين 2003 و2008، حيث عمل مع عملاء من أصحاب الثروات العالية.